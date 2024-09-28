شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 56.9 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 56.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.149 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.7%. وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.10%، محققًا 31276.91 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 4.58% ليصل إلى 7425.65 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 10577.64 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 275.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.177 مليار ورقة مُنَفّذَة على 557 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.