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هبوط أسعار النفط مع تأثر معنويات السوق بتوقعات زيادة الإمدادات

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض مع تركيز المستثمرين على توقعات بزيادة الإمدادات من ليبيا والدول المصدرة للنفط في تحالف أوبك+ الأوسع.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 71.03 دولارًا للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتًا أو 0.9% إلى 67.09 دولارًا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6%، في حين يتجه الخام الأمريكي لتكبد خسارة بنسبة 6.6%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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