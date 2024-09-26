شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «سلامة للتأمين» إلى 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية