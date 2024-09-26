شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «سلامة للتأمين» إلى 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني صدور قرار هيئة السوق المالية، أمس، المتضمن الموافقة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس مال الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 6 يونيو الماضي، تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 18/03/2024م الموافق 08/09/1445 ه بزياة رأس مال الشركة.
وتضمنت توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس المال طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال لزيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وزيادة عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم.
وستكون الزيادة قدرها 10 ملايين سهم بمعدل سهم لكل سهمين، مع العلم بأن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأصدرت الهيئة الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال.
وسوف تقوم الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 6 يونيو الماضي، تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 18/03/2024م الموافق 08/09/1445 ه بزياة رأس مال الشركة.
وتضمنت توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس المال طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال لزيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وزيادة عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم.
وستكون الزيادة قدرها 10 ملايين سهم بمعدل سهم لكل سهمين، مع العلم بأن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأصدرت الهيئة الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال.
وسوف تقوم الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.