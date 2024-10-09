السينمات الصينية تستقبل عروض الأفلام السعودية لأول مرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق فعالية ليالي الفيلم السعودي في محطتها القادمة داخل سوق السينمات الصينية، التي تُعدّ أكبر سوق سينمائي عالمي، وذلك بعد نجاح الجولتين السابقتين في المغرب وأستراليا.

عروض لأول مرة في السينمات الصينية

وتُعد هذه الفعالية خطوة بارزة، حيث ستشهد السينمات الصينية لأول مرة عروضًا لأفلام سعودية، وهي فيلم "طريق الوادي" للمخرج خالد فهد، وفيلم "مطارد النجوم" للمخرج أيمن جمال، وذلك من خلال شركة التوزيع السعودية " سينيويفز فيلمز " عبر مكتبها في الصين، حيث ستُقام العروض الخاصة ضمن الفعالية قبل إطلاقها بشكل رسمي في دور العرض الصينية.

وستُقام فعالية "ليالي الفيلم السعودي" في السينمات الصينية في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر في كل من بكين، شانغهاي، وسوجو، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، ومنها فيلم "السنيور: عقدة الخواجة" للمخرج أيمن خوجة، والفيلم القصير "سليق" للمخرجة أفنان باويان، بمشاركة مجموعة من المواهب السعودية.

وسيعقب العروض في السينمات الصينية جلسات حوارية مع صنّاع الأفلام كما ستشهد الفعالية حضور شخصيات مهمة وصحافيين ونقاد سينمائيين في الصين، بالإضافة للمهتمين ومحبيّ السينما من مختلف الحضور.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود هيئة الأفلام لدعم نمو وتطور السينما السعودية، وتسليط الضوء على المواهب المحلية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة وخاصة سوق السينمات الصينية.