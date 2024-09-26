شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود»: تعيين «الأهلي المالية» صانع سوق لأسهم الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة بن داود القابضة، أمس، تعيين شركة الأهلي المالية وعميلهم كيو أم أم كصانع سوق لسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين لدعم مستويات السيولة في تداولات السهم، فيما يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة. علماً بأن مدة التعيين تمتد12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.
وستعلن الشركة عن التطورات الجوهرية في هذا الشأن في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين لدعم مستويات السيولة في تداولات السهم، فيما يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة. علماً بأن مدة التعيين تمتد12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.
وستعلن الشركة عن التطورات الجوهرية في هذا الشأن في حينه.