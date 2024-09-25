المركزي الروسي يخفض سعر الدولار وبرفع اليورو واليوان مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 6 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 92.8622 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 19 كوبيكًا، ليصل إلى 103.41 روبلات، كما رفع أيضًا سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيكات، ليبلغ 13.216 روبلًا.

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