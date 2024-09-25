شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعانت مدرسة ابدأ للعلوم التقنية بشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز للطلاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

استعانت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، كان ذلك من خلال عمل يوم تعريفي لأولياء أمور طلاب مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وكشف هذا التعاون عن تفاصيل عن المدرسة وما تتضمنه من مواد دراسية ومميزات سيحصل عليها الطلاب المتقدمين والمسارات المتاحة بعد التخرج لتشمل مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، تخصصان.

وتم تصميم التخصصان لمساعدة الطلاب والمتدربين على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لاستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة فى مجالات تحليل البيانات والتحكم الصناعى، بالإضافة إلي المسار الأول لطلاب مدارس "ايدأ" للعلوم التقنية بقدر من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات، حيث يقوم الطالب بدراسة المقررات المتعلقة بتصور البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لتحليل البيانات، وممارسات هندسة البرمجيات، وتقنيات معالجة البيانات، وإدارة البيانات وأساسيات والأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أما المسار الثانى هو الذكاء الاصطناعي فى الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، حيث يقوم الطلاب بدراسة كل ما يتعلق بالبرمجة بشكل عام، والبرمجة النصية للأتمتة ونظم التحكم، والتحكم في المحركات وأنظمة الحركة في الأتمتة الصناعية، والروبوتات الصناعية، وتكامل PLC والشبكة الصناعية، و بروتوكولات الاتصالات.

يذكر أن الطلاب سوف يدرسوا مواد أخرى عن التحول الرقمي واللغة الإنجليزية المتقدمة واللغة الألمانية، بالإضافة إلى المواد الثقافية ومقررات خاصة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر وريادة الأعمال وغيرها من المهارات الشخصية التى تؤهل الخريج لسوق العمل داخل وخارج مصر.

وسيتاح لخريجي المدرسة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية، والجامعات الحكومية بعد إجراء معادلة مع إمكانية الإلتحاق بسوق العمل مباشرة والعمل بمجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الصناعة والتمويل والتعليم والصحة، لمعالجة البيانات للمهندسين وغيرها من الوظائف الفنية المتخصصة.