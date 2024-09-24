شكرا لقرائتكم خبر عن «بنان العقارية»: إنشاء شركة مساهمة مبسطة للاستثمار والتطوير العقاري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بنان العقارية موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة مساهمة مبسطة للاستثمار والتطوير العقاري.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إنشاء الشركة بالشراكة مع شركتها التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري ومساهمين آخرين وذلك لامتلاك وإدارة الاراضي والمباني وتطويرها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إنشاء الشركة بالشراكة مع شركتها التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري ومساهمين آخرين وذلك لامتلاك وإدارة الاراضي والمباني وتطويرها.