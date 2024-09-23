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البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يربح 3 مليارات جنيه

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واس - القاهرة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يربح 3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين على تباين.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه.

نتائج مؤشرات البورصة المصرية

وبهذا وصل إلى 2.108 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 19.5 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي . إكس 30" بنسبة بلغت 0.5% ليبلغ مستوى 31022.54 نقطة.

نتائج البورصة المصرية

كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي . إكس 70" ارتفاعًا بنسبة 1.1% مسجلًا 7314.28 نقطة.
وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.79% لينهي التعاملات عند مستوى 10417.14 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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