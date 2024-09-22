بداية التعاملات.. تراجع طفيف في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث تراجع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2357 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3535 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 28280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.