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مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس على ارتفاع، وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.25%، أو بما يعادل 522 نقطة ليغلق عند 42025 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7%، أو بما يعادل 95 نقطة ليغلق عند 5713 نقطة.
وأضاف مؤشر "ناسداك" 2.5%، أو بما يعادل 440 نقطة ليغلق عند 18013 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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