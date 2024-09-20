شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس على ارتفاع، وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.25%، أو بما يعادل 522 نقطة ليغلق عند 42025 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7%، أو بما يعادل 95 نقطة ليغلق عند 5713 نقطة.

وأضاف مؤشر "ناسداك" 2.5%، أو بما يعادل 440 نقطة ليغلق عند 18013 نقطة.