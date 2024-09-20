شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تسترد 400 مليون جنيه قيمة 97 مليون كيلو وات سرقات تيار فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى استرداد ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي باجمالى قدرات بلغت 97 مليون كيلو وات ساعة بواقع 99 الف محضر سرقة تيار تم تحريرهم بواسطة الضبطية القضائية.

وتمكنت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من تركيب 178 الف عداد كودى بشكل اجبارى للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي خلال شهر أغسطس الماضي، وساهمت الأموال التي يتم استردادها من سارقى التيار الكهربائي فى استقرار الأوضاع المالية للشركات خلال الأشهر الماضية.

وتستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال التوسع في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين وسارقي التيار عدم تكرار المخالفة من خلال آليات تكنولوجية حديثة تضمن الحفاظ على أموال الدولة و استقرار الشبكة الكهربائية.



