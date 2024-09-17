الذهب يستقر قرب أعلى مستوى له على الإطلاق قبل قرار “المركزي” الأمريكي بشأن الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، مع ترقب دورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأوقية، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 30.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 986.90 دولار، وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1087.09 دولار.

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