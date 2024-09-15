شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «منزل الورق» يوصي بشراء أراض بقيمة 23.21 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية