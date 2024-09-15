شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «سدافكو» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اليوم، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 191.998.500 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31,999,750 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 6 ريالات، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 60%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-03-14 الموافق 2024-09-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-04-04 الموافق 2024-10-07.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 191.998.500 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31,999,750 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 6 ريالات، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 60%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-03-14 الموافق 2024-09-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-04-04 الموافق 2024-10-07.