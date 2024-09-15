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«نماء للكيماويات»: إعادة جدولة مديونية مع بنك الكويت الوطني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نماء للكيماويات اتفاقية لإعادة جدولة مديونيتها الحالية مع بنك الكويت الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن أسباب إعادة جدولة التمويل: مد أجـل سداد مديونية الشركة لدى بنك الكويت الوطني من 11 شهرا إلى 36 شهرا لتقليل التدفقات النقدية الشهرية الخارجة من الشركة.
وأوضحت أن قيمة التمويل الحالي: 35,506,522 ريال، فيما تبلغ قيمة الجزء المعاد جدولته: 35,506,522 ريال.
وأشارت إلى أن المدة المتبقية من التمويل الحالي: 11 شهرا تنتهي بتاريخ 24/10/2025م، بينما مدة التمويل الجديد: 36 شهرا تنتهي بتاريخ 30/6/2027م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته: سند لأمر من شركة نماء للكيماويات والشركات الكفيلة وكفالة شركات من الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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