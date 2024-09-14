أمانة المدينة تعتمد إنشاء مشروع تجاري لرفع جودة الحياة في المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اعتمدت أمانة المدينة المنورة، إنشاء مشروع مجمع تجاري في حي جشم بالمدينة المنورة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار, وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في المدينة المنورة.

وبيّنت الأمانة أن مساحة المشروع تبلغ 2607.05 أمتار مربعة، ويحتوي على مواقف للسيارات, ومصلى ومرافق خدمية، لاستقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلك.

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