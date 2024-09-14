شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" يغلق مرتفعًا بنسبة 0.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية الجمعة على ارتفاع.

وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% أو بما يعادل 279 نقطة إلى 41393 نقطة. نتائج الأسهم الأمريكية كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.55% أو بما يعادل 30 نقطة إلى 5626 نقطة.

وزاد مؤشر "ناسداك" 0.65% أو بما يعادل 114 نقطة إلى 17683 نقطة.