شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بعد تراجع توقعات إجراء خفض كبير للفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم، بعدما خفتت توقعات الأسواق بشأن إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض كبير لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر، حسبما قال موقع "ياهو فاينانس" العالمي.جاء هذا الانخفاض جاء بعد صدور بيانات التضخم الأساسي الأمريكية التي أظهرت ارتفاع المؤشر بشكل طفيف اليوم، مما قلل من الحاجة إلى التيسير النقدي السريع.

وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي-الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة-ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي. يعتبر الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي هو مقياس أفضل للتضخم الأساسي مقارنة بالمؤشر العام.

أسعار الذهب اليوم

تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 2506.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:49 صباحاً في نيويورك، بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 2531.75 دولار في أغسطس. لم يشهد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري تغييرات كبيرة بعد ثلاث جلسات من المكاسب. وارتفعت أسعار الفضة بينما انخفض البلاتين والبلاديوم.

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وكان المستثمرون قد بنوا رهانات كبيرة على إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس، وسط إشارات سابقة عن تباطؤ سوق العمل الأمريكي، إلا أن البيانات الأخيرة حول التضخم خيبت هذه الآمال.يرى خبراء الاقتصاد أن الفيدرالي سيظل ملتزماً بخفض ضئيل للفائدة للسيطرة على التضخم، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. وعادةً ما يستفيد المعدن الأصفر من بيئة الفائدة المنخفضة التي تجعل الأصول غير المدرة للعوائد، مثل الذهب، أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.اقرأ أيضاً:في السياق نفسه، أوضح محللون أن استمرار قوة الدولار الأمريكي نتيجة للتوقعات المتزايدة بإبقاء الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير، يزيد من التحديات التي تواجه الذهب. فكلما ارتفع الدولار، أصبح الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى.ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب متقلبة في الأسابيع المقبلة، حيث ستظل توجهات الفيدرالي المستقبلية بشأن السياسة النقدية هي العامل الأساسي في تحديد مسار المعدن النفيس.