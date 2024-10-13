اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة موقع رامية إستهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء يوم السبت 12-10-2024 بصاروخ موجه ‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية اثناء محاولة تسللها من جهة موقع رامية بصاروخ موجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.