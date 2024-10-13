قاسم هاشم: التضامن الوطني ووحدة الموقف افضل وجوه المواجهة مع العدو الصهيوني

تفقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، مراكز الايواء في منطقة الناعمة وحارة الناعمة والدامور، واكد خلال جولته ان "ما يتحمله ابناء شعبنا النازحون اينما كانوا هو شكل من اشكال المقاومة لانهم يواجهون حياة صعبة وظروف غير طبيعية وتعرضوا لهمجية العدو الاسرائيلي الذي لم يستثن البشر والشجر والحجر حيث اضطروا الى مغادرة بلداتهم وقراهم رغما عنهم، وهم الذين واجهوا بتشبثهم، بأرضهم، وهذا ما استفز العدو واستخدم كل اسلحة الدمار لتحويل المناطق الجنوبية الحدودية منزوعة الحياة، واليوم اطلعنا على واقع اهلنا، ولذلك نرفع الصوت لكل المعنيين وكل المؤسسات والادارات بتأمين كل احتياجات اهلنا، وبما يحفظ الحد الادنى من العيش بكرامة لانهم هم اهل كرامة ولا يجوز الاستمرار بادارة الظهر، وما يقدموه حتى اليوم من اجل الوطن كل الوطن".
واضاف: "ولا بد من شكر المجتمع المضيف الذي اكد بتضامنه وتقديمه ما يستطيع ان التضامن الوطني في هذه الظروف ووحدة الموقف الوطني هو افضل وجوه المواجهة مع العدو الصهيوني".
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