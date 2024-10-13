مستشفى تمنين العام بالبقاع: استهداف المحيط القريب للمستشفى مما أدى الى اضرار فادحة وجسيمة

اشارت إدارة مستشفى تمنين العام في البقاع، الى انه للمرة الثالثة على التوالي يعمد العدو الغاشم الصهيوني على استهداف المحيط القريب للمستشفى مما أدى الى اضرار فادحة وجسيمة، بالإضافه الى إصابة العديد من المرضى المتواجدين في حرم المستشفى نتيجة تناثر الزجاج والشظايا".
ولفتت المستشفى في بيان، الى إننا إذ نستنكر هذة العدوانية على المؤسسات الصحية، نؤكد للعدو أن همجيته هذة لن تثنينا عن إستكمال مسارنا ومسيرتنا حتى النصر، مؤكدين اننا مستمرون في العمل خدمةً لأهلنا في المنطقة مرسخين بذلك صمودهم المبارك.
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