الصحة اعلنت عن حصيلة الشهداء والاصابات في برجا وعيتيت والنبطية وعلى بريتال وتمنين - بعلبك الهرمل وأضرار في ثلاثة مستشفيات

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على برجا قضاء الشوف بعد ظهر اليوم، أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانبة عشر آخرين بجروح.

وأعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بريتال- بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأدت غارة العدو الإسرائيلي على تمنين- بعلبك الهرمل إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وأحدثت الغارة أضرارا مادية في مستشفى تمنين. كما أن الغارات على البقاع الاوسط أحدثت أضرارا مادية في مستشفيي رياق وتل شيحا.

وأعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في عيتيت قضاء صور ادى الى إصابة شخصين بجروح.

كذلك فإن غارات العدو الإسرائيلي على وسط مدينة النبطية ادت في حصيلة اولية الى ٨ جرحى وفرق الانقاذ مستمرة بالاطفاء ورفع الركام.