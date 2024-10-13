اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على دير بللا البترون بعد ظهر اليوم أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح، إضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها من خلال فحوص ال DNA.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شهيدان وأشلاء وأربعة جرحى في حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على دير بللا البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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