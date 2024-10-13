40 دولة مشاركة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية في جنوب لبنان

قدمت 40 دولة على الأقل السبت دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.
واردفت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، "نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات".
وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة الجمعة بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار بشكل متكرر وعمدا على مواقعها.
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