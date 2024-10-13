اصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثا جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر اليوم، حيث أدت إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 9 شهداء و15 جريحا في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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