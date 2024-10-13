البنتاغون: نفذنا سلسلة غارات على معسكرات لتنظيم داعش في سوريا

اعلن البنتاغون في بيان، باننا نفذنا سلسلة غارات على معسكرات لتنظيم داعش في سوريا.

وذكر الجيش الأميركي في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمبركية، "نعكف على تقييم خسائر الضربات ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".