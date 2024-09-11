شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم البريطانية.. موقف الاسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3085 دولار أمريكي، بزيادة 0.11%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1867 يورو بزيادة 0.20%.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الثلاثاء، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.78%، ما يعادل 64.86 نقطة، ليصل عند مستوى 8205.98 نقاط.