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انخفاض الأسهم البريطانية.. موقف الاسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم البريطانية.. موقف الاسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3085 دولار أمريكي، بزيادة 0.11%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1867 يورو بزيادة 0.20%.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الثلاثاء، على انخفاض.
فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.78%، ما يعادل 64.86 نقطة، ليصل عند مستوى 8205.98 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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