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قبول استقالة الرئيس التنفيذي المكلف لـ«متطورة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة للصناعات المتطورة (المتطورة) قبول مجلس الإدارة، اليوم، استقالة الدكتور عبدالله بن سليمان الجريش من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الخاصة مع استمراره كعضو منتدب لتسيير أعمال الشركة حتى انتهاء العقد بين الطرفين.
وتعلن الشركة أي تطورات بشأن تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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