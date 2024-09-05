شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 48.43 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.وتراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية إلى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي إلى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.51 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، إلى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.