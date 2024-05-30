شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء، على انخفاض.

وهبط مؤشر (داو جونز) الصناعي بأكثر من 1% أو بما يعادل 411 نقطة إلى 38441 نقطة.

وتراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.75% أو بما يعادل 39 نقطة إلى 5266 نقطة.

وانخفض مؤشر (ناسداك) بنسبة 0.6% أو بما يعادل 99 نقطة إلى 16920 نقطة.