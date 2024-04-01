شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن توصيل شركة تاون جاس الغاز للمنازل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس "إحدى شركات قطاع البترول، إجمالى ايرادات خلال عام 2023 بلغت ما يقرب من 4 مليارات جنيه وصافى ربح تجاوز 112 مليون جنيه وبزيادة نسبتها 57٪؜ عن العام السابق فى سابقة تعد هى الأولى للشركة، وذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى.

1-تم توصيل الغاز الطبيعى إلى ١٥٣ ألف عميل منزلى.

2- توصيل الغاز الطبيعى ٧٣٥ عميل تجارى و٢٠ مخبز بلدى مدعم، بالإضافة إلى ٣٩ عميلا صناعيا.

3- بإجمالى أطوال شبكات تخطت ٩٠٠ كيلومتر فى محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الاسماعيلية، بورسعيد.

4- ليصل إجمالى عملاء الشركة إلى ٤.٨ مليون عميل بما يمثل ٣٤% من إجمالى مستخدمى الغاز الطبيعى فى مصر.

5-وساهمت الشركة أيضاً فى توصيل الغاز إلى ٢١ محطة تموين سيارات ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات ليصل اجمالى ما تم توصيله إلى ١٨٧ محطة بمناطق عمل الشركة.

6- مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الشركة، حيث تم البدء فى توصيل الغاز إلى ٢١ قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من ٦٩٤ كيلو متر من الشبكات الارضية وتشغيل ما يقرب من ١٤ الف عميل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من ١٨ ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى.

7-وكذلك المساهمة فى كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع أسواق تحيا مصر بمنطقة شرق القاهرة، المتحف المصرى الكبير، تطوير منطقة المنتزه وحدائق انطونيادس بالإسكندرية ومدينة الأمصال واللقاحات بمحافظة الاسماعيلية.

8- فى ضوء توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة فتح أسواق خارج مصر، بدأت تاون جاس فى مطلع شهر مارس الحالى تنفيذ المشروع التجريبى لتوصيل الغاز الطبيعى بدولة رومانيا وكذلك تأسيس فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية.

كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر.

9-بالإضافة إلى الأعمال الغير نمطية التى قامت الشركة بتنفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ ٧٤ عملية ثقب على الساخن ابرزها تنفيذ ٤٤ عملية لصالح شركة النصر للبترول بالسويس.

كما تم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشرى بالشركة.