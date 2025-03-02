شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الكهربائية في أوروبا.. انخفاض مبيعات وأزمة وشيكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 2.1 % في يناير حيث لم تكن الزيادة في عمليات مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة في أسواقها الرئيسية كافية للتعويض عن انخفاض مبيعات سيارات البنزين والديزل، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. مبيعات السيارات الكهربائية كما أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات السيارات الكهربائية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا انخفضت مقارنة بالعام الماضي بينما سجلت إسبانيا فقط زيادة على أساس سنوي بين الدول الأكثر مبيعًا.

اقرأ أيضاً: السيارات ذاتية القيادة تبشر بصعود جديد في أسهم «تسلا» صناعة السيارات الأوروبية من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خططها الخاصة بقطاع السيارات في الخامس من مارس بعد محادثات مع شركات صناعة السيارات والنقابات وجماعات المصالح.

تحث شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي التي تكافح للتنافس مع منافسيها الصينيين وتستعد للرسوم الجمركية الأمريكية المفوضية على منحها الإعفاء من الغرامات المحتملة الناتجة عن أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات التي دخلت حيز التنفيذ في يناير. جهود دعم السيارات الكهربائية قامت بعض شركات صناعة السيارات بزيادة أسعار نماذج محركات البنزين لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية لكن الصناعة تخشى أن يقوم العملاء ببساطة بشراء عدد أقل من السيارات.

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في المقابل، تزعم مجموعات النقل الكهربائي أن أي جهد لإضعاف الأهداف من شأنه أن يعطل الاستثمارات في البنية التحتية للسيارات الكهربائية ويعوق القدرة التنافسية للاتحاد.

انخفضت مبيعات يناير في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) قليلا إلى أقل من مليون سيارة مباعة وهو أدنى حجم منذ أغسطس.

وارتفعت عمليات البيع لدى "فولكس فاجن" و"رينو" بنسبة 5.3% و5.4% على التوالي في حين انخفضت بنسبة 16% لدى "ستيلانتيس".

وفي الاتحاد الأوروبي، انخفضت مبيعات يناير بنسبة 2.6% حتى مع نمو تسجيلات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 34% و18.4% على التوالي في حين انخفضت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 8.5%. تسجيلات المركبات الكهربائية شكلت المركبات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي نسبة 57.2% من تسجيلات سيارات الركاب في يناير ارتفاعًا من 47.4% في العام السابق.

ومن بين أكبر أسواق الاتحاد الأوروبي، ارتفعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 5.3% بينما انخفضت في فرنسا وإيطاليا وألمانيا بنسبة 6.2% و5.8% و2.8% وفي بريطانيا انخفضت بنسبة 2.5%.

وفي الوقت الذي تكافح فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية لخفض التكاليف المرتفعة في الأسواق المحلية ومكافحة المنافسة من الصين تستعد أيضًا لمواجهة الرسوم الجمركية المحتملة التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رفع ترامب الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، وكذلك على جميع السيارات وأشباه الموصلات.