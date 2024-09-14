تفاصيل أحدث مزاد علني للسيارات المستعملة

ياسر رشاد - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين بأخبار المزادات العلنية المتعلقة بالسيارات خاصة بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة في أسعار مختلف الطرازات. ويأتي حرص المواطنين على المشاركة في المزادات العلنية الخاصة بالسيارات في ظل توافر العديد من الموديلات المتنوعة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق.

تفاصيل أحدث مزاد علني

وفي السطور التالية تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها التفاصيل الكاملة لمزاد هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والمقرر انعاقده في الثانية عشرة ظهر 25 و 29 سبتمبر الجاري بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات التابعة للجهات الحكومية المختلفة، مع العلم أن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لبعض الجهات الحكومة المختلفة، وكذا مركبات وسيارات تابعة لنيابات مختلفة.

ويشمل المزاد عددا من الموديلات منها سيارة رينو، وسيارة فيات، ونصر ، وبيجو 408، ومازدا، ايسوزو، وشيفروليه، وفورد، وشيري، تويوتا، ميتسوبيشي، هوندا ، دايهاتسو، هيونداي، ومرسيدس، لادا، وسيارة اودي.

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد.

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـه مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمسائله التأديبيـه والقضائيه وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

كما أنه على المتزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.