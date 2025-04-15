عاصي الحلاني يستعد لطرح أحدث أغنياته "الحق علينا" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان اللبناني عاصي الحلاني حماس متابعيه لأحدث أعماله الفنية، و هي أغنية تجمل إسم "الحق علينا"، حيث قام بطرح التيزر الرسمي عبر حسابه الخاص، و علق عليه قائلاً: "الحق علينا قريباً، يوم الأحد 20 أبريل على كافة المنصات".
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للفنانة واليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل، من حفل زفاف اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، وظهرت بيسان في المقطع، وهي تُغني "بحبك وبغار" للفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتعبّر بعدها عن دهشتها بحضوره شخصياً إلى حفل زفاف نارين ورجل الأعمال السوري رامي سامو.
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