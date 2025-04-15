تنسيقات للـ Skinny Jeans لن تبطل موضتها أبداً

ميرنا وليد - بيروت - صيحات الجينز تأتي وتذهب، وحتمًا، ما كان في يوم من الأيام قمة الموضة سيصبح يومًا ما موضةً رائجة، قبل أن يعود مجددًا.

مثال على ذلك؟ الجينز الضيق. بعد أن أمضى عقدين كاملين يجسد موضة جيل الألفية، اختفت موضة الجينز الضيق للحظة. والآن؟ ها قد عاد!

مع ذلك، تطورت بناطيل الجينز الضيق اليوم منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أولًا، أصبح تصميم الجينز الضيق أكثر نعومة. كان الجينز الضيق في الأصل منخفض الخصر، وتغير محيط خصر الجينز الضيق على مر السنين أيضًا. إنه متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، وهذا ما يجعله جذابًا للغاية. ولكن إذا كنت لا تعرفين كيفية تنسيق الجينز الضيق، فلدينا ما يناسبك.

الجمع بين الـ Aesthetics

إذا كنتِ منجذبة إلى Aesthetics متعددة، فلا تترددي في دمجها في إطلالة واحدة. على سبيل المثال، الجينز الأسود الضيق مع سترة بوهو أنيقة منقوشة، سيمنحكِ إطلالةً جديدةً كليًا.

جربي الـStirrups Spin-Off

سمعتِ عن سروال الركاب، ولكن ماذا عن الجينز الضيق؟ هذا البنطال، الذي اعتمدته فيكتوريا بيكهام، يتناسب تمامًا مع بلوزة قصيرة محبوكة وسترة قصيرة متناسقة.

أضف لمسة من اللون

من قال إن الجينز يجب أن يكون أزرق؟ لإضفاء لمسة من اللون، استبدلي الجينز العادي ببنطال جينز ملون يُضفي إشراقة فورية على مظهرك.

أضف لمسة غربية

نسقوا أحذية رعاة البقر المفضلة لديكم مثلاً مع بنطال جينز ضيق. مزج صيحة جديدة مع قطعة أساسية في خزانة ملابسكم سيمنح هذا الأخير لمسةً من الانتعاش الفوري.

جربي الـ Stripes

الخطوط من أساسيات موضة الخريف، ولكن عند اختيار الجينز الضيق، فإن هذا النمط يناسب جميع الفصول. جربي إطلالة أنيقة مع خطوط رفيعة أو خطوط عريضة.

الـ Denim on Denim

جددي إطلالة الجينز المزين ببنطال جينز ضيق مزخرف مع بلوزة جينز متناسقة. اتركي بعض الأزرار مفتوحة لإطلالة أنيقة مستوحاة من أسلوب الشارع.

إجمعي Two Tones

من الطرق الذكية لتحديث إطلالة الجينز الضيق هي الاستغناء عن لون واحد وارتداء بنطال بلونين أو نسيجين. وكما يُضفي الجينز ذو الألوان الزاهية لمسةً أنيقةً على الإطلالة، يُضفي الجينز الضيق المُزين بالجلد لمسةً أنيقةً على إطلالة اليوم.

تحقيق التوازن

وازني بين الأناقة والعملية بتنسيق حذاء جينز مسطح مع سترة أنيقة. تصميم السترة يعكس أناقة راقية، بينما تضيف الأحذية المسطحة بلون الجينز المطابق لبنطالك لمسة من البساطة العصرية.