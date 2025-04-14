يوسف جيم يدخل بعلاقة عاطفية مع هذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان الممثل التركي يوسف جيم على علاقة عاطفية بالممثلة التركية هاندا دوغانديمير ، الا ان الثنائي لم يعلّق بعد على هذا الخبر اذا كان صحيحا أم إشاعة.
الجدير ذكره أن يوسف جيم ارتبط سابقا بالممثلة التركية ديميت أوزديمير، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل "رائحة الفراولة" الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية في العالم العربي.
على صعيد آهر فإن يوسف مر بفترة تخبط بسبب فضل أعماله التمثيلية مؤخرا، اذ العمل الأنجح له هو "رائحة الفراولة".
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