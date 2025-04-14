بالصور- رنا سماحة تحقّق انتصارًا قضائيًّا على طليقها وتعود مع طفلها إلى منزلها

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حقّقت الفنّانة والممثّلة رنا سماحة انتصارًا قضائيًّا بعد صدور حكم من محكمة الأسرة يفيد بأحقّيتها بالعودة بطفلها إلى منزلها والإقامة به كمنزل حضانتها وذلك بعد ثلاثة أشهر من انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الملحّن سامر أبو طالب.
في هذه المناسبة نشرت “سماحة” أكثر من صورة برفقة ابنها في حديقة المنزل.
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وكانت رنا سماحة قد أعلنت انفصالها رسميًّا عن زوجها الملحّن سامر أبو طالب في كانون الثّاني/يناير الفائت وألغيا متابعة بعضهما عبر “إنستغرام” ومسحا صورهما المشتركة وذلك بعد عقد زواجهما في ديسمبر ٢٠٢٠ ثم رزقا طفلهما الأوّل في ديسمبر ٢٠٢١.
الجدير بالذّكر، تستعدّ رنا سماحة لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “الهونولولو” قريبًا جدًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- رنا سماحة تحقّق انتصارًا قضائيًّا على طليقها وتعود مع طفلها إلى منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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