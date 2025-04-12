ميرنا وليد - بيروت - ما زالت البلبلة مستمرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد خطوبة الشيف عبير الصغير، فبعد ان أشار البعض الى ان خطيبها هو اليوتيوبر الأردني جو حطاب، علّق آخرون على فيديو خطوبتها بأن خطيبها يُدعى وليد عبد الله، لكن عبير التزمت الصمت بشأن هوية خطيبها وفضّلت ان لا تكشف عن اسمه في الوقت الحالي، في حين تلقّت الكثير من التهاني.
وكانت نشرت عبير مقطع فيديو من خطوبتها، من دون أن تُظهر وجه خطيبها، وقد لاقى الفيديو مشاهدات عالية على مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر هوية خطيب عبير الصغير الى العلن..ليس جو حطاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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