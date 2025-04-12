في لحظة مؤثرة ودموع.. شاهدوا نارين بيوتي ورامي سامو يتبادلان كلمات الحب في حفل زفافهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 10:24 مساءً - انطلق منذ قليل حفل زفاف صانعة المحتوى نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي" على رجل الأعمال رامي سامو، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من صانعي المحتوى.

نارين بيوتي ورامي سامو يتبادلان كلمات الحب

وفي لحظة مؤثرة أمام الأهل والأصدقاء؛ تبادل كل من العروس نارين بيوتي وزوجها رجل الأعمال رامي سامو كلمات حب صادقة لامست قلوب جميع الحضور، وسط دموع العروسين والتي كانت أصدق تعبير عن مشاعرهما في ليلة العمر.

حيث قال العريس رامي سامو: "قصتنا مين بيسمعها أو بيعرفها أو بيشوفها، بتعطي له أمل أن الحب بالأخير بينتصر"؛ كما قالت نارين: "لا أصدق أننا اليوم بنتزوج، بوعدك أمام العالم كله أن أحبك، وأقدرك.. وأصونك .. وأضحك .. أجهز لك طعام لذيذ، أحبك كثيرًا وأنت العالم بالنسبة لي".

اللقطات الأولى من حفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو

انطلق اليوم حفل زفاف نارين بيوتي ورجل الأعمال رامي سامو في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شهدت اللقطات الأولى من الحفل دخول العريس رجل الأعمال رامي سامو إلى قاعة حفل الزفاف أجواء مليئة بالحماس على أنغام الدبكة وسط أجواء من الفرح والرقص مع الأصدقاء؛ في مشهدٌ مليء بالحيوية والعفوية أضفى طاقة خاصة على حفل الزفاف الأسطوري .



أما نارين فقد اختارت إطلالة ملكية، تجمع بين النعومة والفخامة وعكست ذوق نارين الرفيع في واحدة من أسعد لحظات حياتها، حيث تألقت بفستان أبيض بتصميم "أوف شولدر"، وأكمام من الدانتيل الفاخر، من توقيع المصمم العالمى إيلي صعب، مع طرحة طويلة ومجوهرات ماسية.

واختارت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع غرة بسيطة على جانبي وجهها؛ كما اعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.



اطلعوا على قبل زفافها بأيام .. شاهدي إطلالة نارين بيوتي في ليلة الحناء



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