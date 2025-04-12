خاص الخليج 365: بدء حفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو.. ومصمم فستانها مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 07:19 مساءً - بدأ منذ قليل حفل زفاف صانعة المحتوى والمؤثرة نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي"، على رجل الأعمال رامي سامو.

حفل زفاف نارين بيوتي

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انطلق منذ قليل حفل زفافورامي سامو، وقد بدت الأجواء في غاية الرومانسية حيث أُقيم الحفل في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقد بدأ توافد الأهل والمدعوين لحفل الزفاف وكان أبرز المتواجدين العريس رجل الأعمال رامي سامو، والذي تألق ببدلة سوداء في غاية الأناقة وقميص باللون الأبيض وزينها برابطة عنق أنيقة، كما تألقت كلا من شقيقة العروس شيرين، ووالداتها وشقيقها جلال.

أستُهل الحفل بدخول العريس رامي مصاحبًا والدته، والتي أطلت بفستان باللون الأزرق الفاتح الأنيق تميز بصيحة "الكاب"، فيما فاجأت العروس الجميع بإطلالة آخاذة للأنفاس، حيث ظهرت بفستان أبيض أنيق منفوش من التل، ذا أكمام منسدلة من الكتفين من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، وتألقت بطرحة زفاف بيضاء طويلة، كما نسقت مجوهرات أنيقة.

وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع غرة بسيطة على جانبي وجهها، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، ومع بداية الحفل فاجئها العريس برسالة في غاية الرومانسية مع تأثرها وتأثر جميع الحضور.

أطلعوا على قبل زفافها بأيام.. شاهدي إطلالة نارين بيوتي في ليلة الحناء

نارين بيوتي تودع العزوبية

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وفي إطار استعداداتها، شاركت نارين عمارة متابعيها لقطات من ضمن احتفالاتها بليلة الحنة وتحضيرات الزفاف، وتألقت بإطلالة نارية بالقفطان الأحمر المطرز بالذهبي من توقيع المصممة ريم الجسمي، وزاد سحراً بغطاء الشعر الشفاف بنفس اللون والتطريزات، ونسقت معه مجوهرات ذهبية ناعمة.

وكذلك نشرت لقطات من حفل توديع العزوبية الذي أُقيم مؤخرًا؛ كما أعلنت نارين عن موعد زفافها عبر بث مباشر، معربة عن سعادتها بتزامن الحدث مع يوم ميلادها والذي يوافق 15 أبريل الجاري، ويوم ميلاد رامي في 17 من نفس الشهر، مما يجعل الشهر مليئًا بالمناسبات السعيدة، وعلقت على الفيديو قائلة: "كبرت وصرت عروس".

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