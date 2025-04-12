"الغمّازة" لـ نادر الأتات بنجاح لافت

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "الغمّازة" للفنان اللبناني نادر الأتات نجاحا لافتا، اذ اقتربت من الـ 300 ألف مشاهدة بعد طرحها من يومين فقط على يوتيوب.



"الغمازة" من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، ورافق الأغنية كليب مصوّر داخل مقهى، من إخراج Yacinn، في أول تعاون له مع نادر الأتات، وشارك في الكليب الطفل الأردني يحيى الزعبي، وقدّما ثنائية مرحة لاقت إعجاب الجمهور.

"الغمازة" تكرّس مكانة نادر الأتات كصوت شبابي متجدد، قادر على الجمع بين الإحساس الشعبي وروح الحداثة، في قالب فني متكامل.

