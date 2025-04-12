ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "الغمّازة" للفنان اللبناني نادر الأتات نجاحا لافتا، اذ اقتربت من الـ 300 ألف مشاهدة بعد طرحها من يومين فقط على يوتيوب.
"الغمازة" من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، ورافق الأغنية كليب مصوّر داخل مقهى، من إخراج Yacinn، في أول تعاون له مع نادر الأتات، وشارك في الكليب الطفل الأردني يحيى الزعبي، وقدّما ثنائية مرحة لاقت إعجاب الجمهور.
"الغمازة" تكرّس مكانة نادر الأتات كصوت شبابي متجدد، قادر على الجمع بين الإحساس الشعبي وروح الحداثة، في قالب فني متكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر "الغمّازة" لـ نادر الأتات بنجاح لافت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.