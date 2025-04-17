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الامارات | "بيئة ـ أبوظبي" تخالف صيادين يستخدمون شِبَاك صيد نايلون

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  • الامارات | "بيئة ـ أبوظبي" تخالف صيادين يستخدمون شِبَاك صيد نايلون 1/2
  • الامارات | "بيئة ـ أبوظبي" تخالف صيادين يستخدمون شِبَاك صيد نايلون 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حررت هيئة البيئة – أبوظبي مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، وذلك بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها.⁣

وتؤكد الهيئة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري، مشددة على أهمية التزام جميع الصيادين بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد.⁣

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