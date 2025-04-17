الامارات | "بيئة ـ أبوظبي" تخالف صيادين يستخدمون شِبَاك صيد نايلون

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شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة ـ أبوظبي" تخالف صيادين يستخدمون شِبَاك صيد نايلون والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حررت هيئة البيئة – أبوظبي مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، وذلك بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها.
وتؤكد الهيئة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري، مشددة على أهمية التزام جميع الصيادين بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد.
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