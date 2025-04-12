نيقولا معوض يكشف كواليس صفعة ياسمين صبري ووفاء عامر في الأميرة ضل حيطة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 01:26 مساءً - تحدث الفنان نيقولا معوض عن كواليس مشهدين تلقى في كلٍ منهما صفعة ضمن أحداث مسلسل "الأميرة.. ظل حيطة" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، الأول أمام الفنانة وفاء عامر، والثاني أمام بطلة العمل ياسمين صبري.

مشاهد صعبة في "الأميرة ضل حيطة"

أكد نيقولا أنه لم يعترض نهائياً على هذه المشاهد، موضحاً أنه كان هناك نقاشات كثيرة بين صناع العمل قبل تصوير هذا المشهد، وعلق قائلاً: "أنا شايف إن ده كان لازم يحصل في نهاية قصة أسامة وزينب، وأنا أكتر واحد كنت حريص وعايز القلم يحصل، لازم تدي الناس الحاجة اللي استنوها على مدى 15 حلقة".

وعن مشهده مع وفاء عامر فقال نصاً: "أستاذة وفاء كانت شايلة همي وعدنا المشهد مرتين تلاتة، لكن قلت لها اضربي براحتك".

وتابع نيقولا حديثه قائلاً: "قلم ياسمين (زينب) طبعاً كان أقوى علشان بيجرح، ويمكن صوت ياسمين وهي بتقول سوري طالع في المشهد مع النهاية، من كتر ما هي شايلة هم".

مسلسل "الأميرة ضل حيطة"

ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وعُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من:، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" يسلط الضوء على عدد من قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط و عدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار إجتماعي لا يخلو من التشويق.

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