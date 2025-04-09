ميريام فارس تنشر كواليس جديدة من كليب لحبيبي بعد طرحه

ميريام فارس تشارك في كافة تفاصيل أغنيتها الجديدة

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ميريام فارس تتحدث عن تجربتها في "لحبيبي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:26 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانيةعن كواليس جديدة لكليب أغنيتها الجديدة "" التي طرحتها باللهجة الخليجية، أمس الثلاثاء 8 إبريل على موقع الـ"يوتيوب" ومنصات الأغاني المختلفة لتكون أول أغانيها في عام 2025.حيث نشرتالصور على حسابها بموقع "إنستغرام" وظهرت على طبيعتها معلقة: "لحبيبي.. من دون أي تعديلات أو فلتر".كليب "لحبيبي" لاقى تفاعلاً قوياً مع الجمهور فور طرحها، بسبب الأجواء الرومانسية ومحاكاتها فصل الربيع بكل تفاصيله، وتُعد الأغنية تجربةً خاصةً جداً للفنانة ميريام فارس بعدما شاركت في جميع مراحل صناعتها بداية من كلمات الأغنية التي اشتركت في كتابتها مع، إضافة إلى ألحان الأغنية، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في قيامبمهمة التوزيع الموسيقي للأغنية.يمكنكِ قراءة.. نجوم أخفوا عائلاتهم عن الإعلام والسوشيال ميدياوكانتقد روجت للأغنية قبل أيام، متحدثة عن تجربتها فيها، حيث نشرت كواليس تصوير كليب الأغنية على حسابها بموقع "إنستغرام"، وظهرت فيها وهي تعزف على آلات مستوحاة من الحياة الطبيعية، ونشرت رسالة للجمهور كشفت من خلالها تنفيذ موسيقى الأغنية بالكامل من خلال هذه الطريقة واستخدام أصوات من البيئة المحيطة بها.

وقالت ميريام فارس عن تجربتها في أغنية "لحبيبي": "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين غنية لحبيبي، وزّعتها 8 مرّات، بس ولا توزيع لمس مشاعري، فقرّرت وزّعها بإيدي! كل نغمة فيها طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة إللي بترافقني كل يوم.. استمتعوا فيها، وخَلّوا خيالكن ياخدكن لمطرح بتحبّوه! بحبكن".

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يمكنك قراءة أيضاً.. نجمات اختار أزواجهن الابتعاد عن الأضواء وعدم الظهور في المناسبات معاًتقول كلمات أغنية "": "لحبيبي قولوله، إني أحبه همسوله، وإنه ساكن وسط قلبي، وأموت بلحظة وصوله.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي.. يلي منورلي حياتي، وعايش أنت فخيالي.. طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله، أنا ما أبي حد ثاني".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».