منة شلبي تكشف تحديات “شمس وقمر”.. وتشكر جمهور السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج “عرب وود”، كشفت الفنانة منة شلبي عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها في أول أعمالها المسرحية “شمس وقمر”، التي قدّمتها على مسرح “بكر الشدي” في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت منة شلبي عن تفاصيل مسرحية “شمس وقمر”، فقالت: “مسرحية “شمس وقمر” كانت تحدياً لي في تقديم شخصيتين”. وتابعت: “تمنيت تقديم عمل مسرحي ذي طابع مميز بحيث يمكن تقديمها مرات عدة من دون ملل”. ووجّهت منة رسالة الى جمهورها بعد رد فعلهم على العرض، قائلةً: “شكراً للجمهور الذي يرى مجهودنا في العمل، وسعيدة بردود فعلهم”.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي مشوق، حيث تمزج بين الضحك والإثارة لتقديم تجربة فنية ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة، ومن المتوقع أن يلقى العرض إقبالاً جماهيرياً واسعاً، خاصة مع الأداء المميز لأبطاله الذين يجمعون بين الكوميديا الراقية والتجربة المسرحية القوية.

ويشارك في بطولة مسرحية “شمس وقمر” النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، وهي من تأليف محمد عز وإخراج عمر المهندس.