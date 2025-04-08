تعرفوا إلى ألبوم فيصليات الذي جمع أربعة فنانين.. فمن هم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - يُطرح قريباً ألبوم "فيصليات" الذي يحتوي على أجمل 4 قصائد للأمير الشاعر فيصل بن تركي، أما الفنانون الذين سيغنون هذه القصائد فهم: الفنان ماجد المهندس، والفنانة أصالة، والفنان راشد الفارس، والفنانة أميمة طالب.

وشاركت "روتانا موسيقى"، عبر حسابها على إنستغرام، مقاطع من الأغاني التي ستطرحها قريباً، وعلّقت وكتبت: "للاختلاف والإبداع، قريباً، ألبوم ‫فيصليات،‬ مع نخبة من الفنانين، للشاعر الأمير ‫فيصل بن تركي‬".

ألبوم "فيصليات"

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آخر نشاطات الفنانين المشاركين

الفنان ماجد المهندس ، قام بغناء مقدمة مسلسل "ليالي الشميسي"، وعايد جمهوره بطرح أغنية "سنجل" عراقية، بعنوان "غزالة"، من كلمات رامي العبودي.

، قام بغناء مقدمة مسلسل "ليالي الشميسي"، وعايد جمهوره بطرح أغنية "سنجل" عراقية، بعنوان "غزالة"، من كلمات رامي العبودي. الفنانة أصالة ، فأحيت حفلاً بالإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي، بالقرية العالمية.

، فأحيت حفلاً بالإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي، بالقرية العالمية. قدّم الفنان راشد الفارس وعايض حفلاً بالرياض، ضمن فعاليات "العيد والفرحة تزيد"، بمسرح "محمد عبده أرينا".

وعايض حفلاً بالرياض، ضمن فعاليات "العيد والفرحة تزيد"، بمسرح "محمد عبده أرينا". أما الفنانة أميمة طالب، فشاركت مع عدد من الفنانين والفنانات في ليلة "عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر" بموسم الرياض.

يحتويعلى أربع أغانٍ، حيث سيغني الفنان ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا مالي عيني"، فيما ستغني الفنانة أصالة أغنية "لو حصل"، أما الفنان راشد الفارس فسيتولى غناء أغنية بعنوان "أهلين بالفرقا"، فيما ستغني الفنانةأغنية "ما نيب ناسي".وكان آخر نشاطات الفنانين والفنانات المشاركين في، كالتالي:

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