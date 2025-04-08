فن ومشاهير

موعد حفل عمرو دياب في الكويت

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موعد حفل عمرو دياب في الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - كشف موقع ذا أرينا الكويت عن موعد حفل الفنان عمرو دياب في الكويت، والذي سيكون بتاريخ 8 مايو 2025، ونشر الحساب على موقعه على الإنستغرام بوستر الحفل، وعلق وكتب: "الهضبة في الأرينا كويت، بانتظاركم يوم 8 مايو لليلة مع النجم عمرو دياب".

كما نشر الفنان عمرو دياب بحسابه على الإنستغرام بوستر الحفل، واكتفى بتعليق مختصر، وكتب "الكويت استعدوا!".

حفل قادم بالقرية العالمية

يستعد الفنان عمرو دياب لإقامة حفل في الإمارت بالقرية العالمية بتاريخ 4 مايو 2025، ونشر بوستر الحفل وكتب فيه: "مستعدين لليلة موسيقية لا تُنسى؟ الهضبة في القرية العالمية!، في واحدة من أضخم حفلات الموسم 29، استعدوا لحفل عمرو دياب على المسرح الرئيسي يوم الأحد 4 مايو الساعة 8 مساءً، لا تفوّتوا هذه الليلة الاستثنائية! عالم أكثر روعة".
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آخر حفلات الفنان عمرو دياب

وكان آخر حفلات الفنان عمرو دياب التي أحياها هي بالإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في أبو ظبي في ساحة الاتحاد بارك، وحفل آخر بمملكة البحرين وتحديداً في المنامة، في مسرح بيون الدانة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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