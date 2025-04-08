موعد حفل عمرو دياب في الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - كشف موقع ذا أرينا الكويت عن موعد حفل الفنان عمرو دياب في الكويت، والذي سيكون بتاريخ 8 مايو 2025، ونشر الحساب على موقعه على الإنستغرام بوستر الحفل، وعلق وكتب: "الهضبة في الأرينا كويت، بانتظاركم يوم 8 مايو لليلة مع النجم عمرو دياب".

كما نشر الفنان عمرو دياب بحسابه على الإنستغرام بوستر الحفل، واكتفى بتعليق مختصر، وكتب "الكويت استعدوا!".

حفل قادم بالقرية العالمية

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آخر حفلات الفنان عمرو دياب

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يستعد الفنان عمرو دياب لإقامة حفل في الإمارت بالقرية العالمية بتاريخ 4 مايو 2025، ونشر بوستر الحفل وكتب فيه: "مستعدين لليلة موسيقية لا تُنسى؟ الهضبة في القرية العالمية!، في واحدة من أضخم حفلات الموسم 29، استعدوا لحفلعلى المسرح الرئيسي يوم الأحد 4 مايو الساعة 8 مساءً، لا تفوّتوا هذه الليلة الاستثنائية! عالم أكثر روعة".وكان آخر حفلات الفنانالتي أحياها هي بالإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في أبو ظبي في ساحة الاتحاد بارك، وحفل آخر بمملكة البحرين وتحديداً في المنامة، في مسرح بيون الدانة.

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