محمد إمام وشيكو ومشروع سينمائيّ جديد… اقرأ التفاصيل

يستعدّ الممثّل المصريّ محمّد إمام لخوض تجربة سينمائيّة جديدة، بمشاركة مواطنه الممثّل شيكو، في أوّل تجربة فنّيّة تجمعهما على شاشة السّينما.
يحمل الفيلم اسمًا مبدئيًّا هو “صقر وكناريا” فيما لم يُحسم بعد العنوان النهائيّ للعمل المقرّر إنطلاق تصويره قريبًا.
كتب الفيلم المؤلّف أيمن وتّار، كما ستشارك الممثّلة ياسمين رئيس في بطولته، بحسب “القاهرة ٢٤”.
يُذكر أنّ أحدث أعمال محمد إمام، فيلم “اللعب مع العيال” من إخراج شريف عرفة وشاركه في بطولته كلّ من أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، يزو، بيومي فؤاد وغيرهم.
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أمّا شيكو، فقد شارك في موسم دراما رمضان ٢٠٢٤، من خلال مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”، من تأليف كريم سامي وإخراج محمّد أمين وبمشاركة شريف رمزي وكريم محمود عبد العزيز وغيرهما.
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