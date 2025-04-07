الحزن يخيم على الأمير وليام والأمير هاري بعد وفاة شخص مقرب لهما.. من هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 07:19 مساءً - فقد الأميران ويليام وهاري، صباح اليوم، شخصاً عزيزاً عليهما لسنوات طويلة، حيث أُعلن خبر وفاة غراهام كراكر، الحارس الشخصي السابق للأمير ويليام والأمير هاري، عن عمر يناهز 77 عاماً، وأفادت التقارير أن الوفاة جاءت طبيعية.

وفاة الحارس الشخصي السابق لأمير ويلز ودوق ساسكس

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كان غراهام كراكر الحارس الشخصي للولدين عندما توفيت والدتهما، الأميرة ديانا، عن عمر يناهز 36 عاماً في أغسطس 1997، وقد تقاعد عام 2001، أي بعد 35 عاماً خدمة في الشرطة البريطانية و15 عاماً كحارس شخصي للعائلة المالكة.

وكان ويليام وهاري يبلغان من العمر 15 و12 عاماً عندما توفيت والدتهما في حادث سيارة في باريس، وقد سار كراكر حينها مع الصبيين خلف سيارة نقل جثمان ديانا أثناء توجهها من قصر سانت جيمس إلى دير وستمنستر لحضور جنازتها في 6 سبتمبر 1997.

وجلس كراكر أيضاً في مقدمة سيارة نقل جثمان الأميرة ديانا إلى منزل ألثورب، حيث دُفنت، وكان برفقته الأميران ويليام وهاري ووالدهما، الأمير تشارلز آنذاك.

وقد ذكر دوق ساسكس سيرة "كراكر" في مذكراته الصادرة في يناير 2023 بعنوان "spare"، وأشار إلى أنه كان يدعمهما كثيراً هو وشقيقه، وكتب: "أحببناه أنا وويلي كثيراً، كنا دائماً نناديه بكراكرز، كنا نعتقد أن هذا أمرٌ مُضحك".

علاقة قوية ربطت كراكر بالأمير ويليام والأمير هاري

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سبق أن تحدث كراكر لصحيفة "نيويورك بوست" عام 2027 عن مشاركته في الفيلم الوثائقي "ديانا: 7 أيام هزت عائلة وندسور" الذي صدر في العام نفسه.

وقال للصحيفة إن وفاة الأميرة ديانا كانت "صعبة الاستيعاب. استغرق الأمر بعض الوقت لاستيعابها".

وكان كراكر مع العائلة المالكة في اسكتلندا عندما توفيت الأميرة الراحلة، وصرح للصحيفة بأنه لم يكن قادراً على مواساة ويليام وهاري، وقال: "كان هذا بلا شك دور الوالد والعائلة وليس دوري أن أبلغهما، ولكنني شعرت بالمسئولية تجاه الولدين، وكان الجو حزيناً للغاية".

أخبر كراكر الصحيفة أيضاً عن سفره في عربة نقل جثمان ديانا، وقال: "كنت أجلس في عربة نقل الجثمان، فرفع ويليام رأسه ورحب بي، نظرت إليه وأومأت برأسي، شعر ويليام بالارتياح لوجودي مع والدته في رحلتها الأخيرة".

وأشارت صحيفة التلغراف إلى أن كراكر - الذي كان أيضاً ضيفاً في حفل زفاف الأمير ويليام من كيت ميدلتون عام 2011- قد منحته الملكة إليزابيث الراحلة وسام فيكتوريا الملكي تقديراً لخدماته للعائلة المالكة.

وفي السنوات الأخيرة، أمضى كراكر وقتاً في العمل مع منظمات محلية، مثل مركز ساوثرن مالتينغز للفنون في مسقط رأسه في وير، شرق هيرتفوردشاير، ونشرت المؤسسة الخيرية صورةً وتحيةً له على فيسبوك، وكتبت: "كان غراهام بمثابة أبٍ وجدٍّ لأهم الناس في حياته، وكان صديقاً وزميلاً عزيزاً علينا".

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خلاف الأمير ويليام والأمير هاري

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منذ أن قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التراجع عن أدوارهما الملكية وترك بريطانيا للعيش بعيداً عن الالتزامات الملكية في موطن ميغان؛ الولايات المتحدة الأمريكية، باتت هناك شروخ وتصدعات في علاقة الشقيقين الأمير هاري والأمير ويليام، خاصةً بعد التصريحات الأولى التي أدلى بها دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري كشفا فيها الكثير من أسرار القصر الملكي، مروراً بالعديد من اللقاءات التلفزيونية وصولاً بمذكرات الأمير هاري Spare التي كانت بمثابة الضربة القاضية لعلاقته بشقيقه أمير ويلز.

ولم يجتمع الشقيقان منذ فترة طويلة، فيما عدا مشاهدة معدودة على أصابع اليد الواحدة، حيث اجتمعا لإزاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا عام 2021 في قصر كنسينغتون، كما ظهر الشقيقان مع زوجتيهما؛ ميغان ماركل وكيت ميدلتون، بعد وفاة الملكة إليزابيث، وعلى الرغم من حضور دوق ودوقة ساسكس حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الراحلة عام 2022، إلا أنهما لم يتقابلا شخصياً، وكانت آخر مرة ظهر فيها الأخوان معاً في أغسطس الماضي في حفل تأبين عمهما اللورد روبرت فيلوز، ومع ذلك، ورد أنهما لم يتفاعلا مع بعضهما البعض هناك.

وأخبرت مصادر مجلة بيبول سابقاً أن محاولات هاري للتواصل مع ويليام -من خلال الرسائل النصية والمكالمات والرسائل- تم تجاهلها، حيث قال أحد المطلعين على العائلة المالكة إن الخلاف مع الأمير ويليام "سيئ للغاية"، وليس "غير قابل للإصلاح".



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